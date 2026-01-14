Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Beihingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Dienstag (13.01.2026) in der Württemberg Straße auf Höhe der Masurenstraße in Beihingen ereignete. Zwischen 09.40 Uhr und 10.40 Uhr stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen am Straßenrand abgestellten Subaru und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt anschließend fort.

