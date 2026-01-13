PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen nach handgreiflicher Auseinandersetzung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen, nachdem am Montag (12.01.2026) gegen 12.10 Uhr zwei Männer in der Reichenberger Straße in Bietigheim-Bissingen in Streit geraten waren.

Einem Anwohner war aufgefallen, dass ein Skoda in einer Parkverbotszone gegenüber einer Hofeinfahrt abgestellt worden war. Daraufhin ging der Senior mit seiner Digitalkamera nach draußen, um die Situation fotografisch festzuhalten. Während des Fotografierens, kam der 50-jährige Fahrzeugbesitzer zurück. Er forderte den Senior auf, die Fotos zu löschen. Es entwickelte sich mutmaßlich ein Streit, der in Handgreiflichkeiten mündete, bei welchen der Skoda-Besitzer dem Anwohner die Kamera aus der Hand geschlagen haben soll.

Während der Senior leichte Verletzungen erlitt, fuhr der 50-Jährige mitsamt der Digitalkamera davon. Er konnte im Zuge der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines Raubes und nimmt unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 11:42

    POL-LB: Marbach am Neckar: Unfallflucht in der Benzstraße

    Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag (12.01.2026) zwischen 08.20 Uhr und 11.00 Uhr einen am Fahrbahnrand der Benzstraße in Marbach am Neckar geparkten Mitsubishi. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Er könnte mit einem Lkw mit rotem Auflieger unterwegs gewesen sein. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 11:12

    POL-LB: Weil der Stadt: Ladendieb wehrt sich und flüchtet - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Mit einem renitenten Ladendieb bekamen es am Montag (12.01.2026) Mitarbeiter eines Lebensmitteldiscounters in der Siemensstraße in Weil der Stadt zu tun. Gegen 14:35 Uhr betrat der Mann den Discounter. Im weiteren Verlauf beobachtete ein Mitarbeiter, wie der Tatverdächtige mehrere Artikel in seinen mitgeführten Rucksack packte. Nachdem der Mann ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 10:52

    POL-LB: Leonberg-Ramtel: Einbruch in Wohnhaus

    Ludwigsburg (ots) - Zwischen Samstag (10.01.2026) 11:00 Uhr und Sonntag (11.01.2026) 09:15 Uhr brach ein noch unbekannter Täter in ein Wohnhaus im Rübezahlweg in Ramtel ein. Der Täter machte sich an einer Terrassentüre des Wohnhauses zu schaffen, brach diese gewaltsam auf und gelangte so in die Wohnräume. Im Inneren durchsuchte er das gesamte Wohnhaus, ob ihm hierbei Beute in die Hände fiel, ist noch Gegenstand der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren