Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen nach handgreiflicher Auseinandersetzung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen, nachdem am Montag (12.01.2026) gegen 12.10 Uhr zwei Männer in der Reichenberger Straße in Bietigheim-Bissingen in Streit geraten waren.

Einem Anwohner war aufgefallen, dass ein Skoda in einer Parkverbotszone gegenüber einer Hofeinfahrt abgestellt worden war. Daraufhin ging der Senior mit seiner Digitalkamera nach draußen, um die Situation fotografisch festzuhalten. Während des Fotografierens, kam der 50-jährige Fahrzeugbesitzer zurück. Er forderte den Senior auf, die Fotos zu löschen. Es entwickelte sich mutmaßlich ein Streit, der in Handgreiflichkeiten mündete, bei welchen der Skoda-Besitzer dem Anwohner die Kamera aus der Hand geschlagen haben soll.

Während der Senior leichte Verletzungen erlitt, fuhr der 50-Jährige mitsamt der Digitalkamera davon. Er konnte im Zuge der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines Raubes und nimmt unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.

