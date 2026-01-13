Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Ramtel: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag (10.01.2026) 11:00 Uhr und Sonntag (11.01.2026) 09:15 Uhr brach ein noch unbekannter Täter in ein Wohnhaus im Rübezahlweg in Ramtel ein. Der Täter machte sich an einer Terrassentüre des Wohnhauses zu schaffen, brach diese gewaltsam auf und gelangte so in die Wohnräume. Im Inneren durchsuchte er das gesamte Wohnhaus, ob ihm hierbei Beute in die Hände fiel, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden ist ebenfalls noch nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Leonberg zu wenden.

