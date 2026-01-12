PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

Bargeld in fünfstelliger Höhe erbeuteten noch unbekannte Einbrecher, die in der Nacht zum Sonntag (11.01.2026) gewaltsam in eine Gaststätte in der Leonberger Straße in Leonberg eindrangen. Dort brachen sie zwei Geldspielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Bei dem Einbruch richteten die Unbekannten zudem Sachschaden im vier- bis fünfstelligen Bereich an. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

