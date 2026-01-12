POL-LB: Weil der Stadt-Hausen: Wohnungseinbruch in der Tuchrainstraße
Ludwigsburg (ots)
Noch unbekannte Personen verschafften sich zwischen Freitag, 09.01.2026, 14:00 Uhr und Samstag, 10.01.2026, 11:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Tuchrainstraße in Weil der Stadt-Hausen. Im Haus wurden auf der Suche nach Diebesgut mehrere Regale durchwühlt, im Endeffekt wurde aber offenbar nichts entwendet. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Leonberg ermittelt (07152 605-0, leonberg.prev@polizei.bwl.de).
