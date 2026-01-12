PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: Hakenkreuz an Scheibe gesprüht

Ludwigsburg (ots)

Mit schwarzer Farbe sprühten noch unbekannte Täter zwischen Samstag (10.01.2026), 22.00 Uhr und Sonntag (11.01.2026), 9.40 Uhr ein Hakenkreuz an die Scheibe eines Essenslieferdienstes in der Marbacher Straße in Benningen am Neckar.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

