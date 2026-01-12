Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben zwischen Freitag (09.01.2026) 21:00 Uhr und Sonntag (11.01.2026) 10:20 Uhr in der Goldmühlestraße in Sindelfingen ihr Unwesen. Die Einbrecher verschafften sich widerrechtlich Zutritt in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses, indem sie die Wohnungstüre versuchten aufzuhebeln. Nachdem ihnen dies mutmaßlich misslang, traten die Täter die Türe ein. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten die Unbekannten nichts. Es entstand Sachscharen in Höhe von rund 1.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

