PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben zwischen Freitag (09.01.2026) 21:00 Uhr und Sonntag (11.01.2026) 10:20 Uhr in der Goldmühlestraße in Sindelfingen ihr Unwesen. Die Einbrecher verschafften sich widerrechtlich Zutritt in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses, indem sie die Wohnungstüre versuchten aufzuhebeln. Nachdem ihnen dies mutmaßlich misslang, traten die Täter die Türe ein. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten die Unbekannten nichts. Es entstand Sachscharen in Höhe von rund 1.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 10:55

    POL-LB: Böblingen: Unfallflucht in der Konrad-Zuse-Straße

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag (10.01.2026) zwischen 12.00 Uhr und 12.40 Uhr einen in einer Parkbucht in der Konrad-Zuse-Straße in Böblingen geparkten Opel. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 10:33

    POL-LB: Marbach am Neckar: Pkw aufgebrochen

    Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Täter brach zwischen Samstag (10.01.2026), 22.00 Uhr und Sonntag (11.01.2026), 15.50 Uhr, die Beifahrertür eines auf einem Parkplatz in der Straße "Am alten Markt" in Marbach am Neckar abgestellten VW auf. Aus dem Fahrzeuginneren entwendete der Unbekannte Gegenstände im Wert von insgesamt etwa 150 Euro. Der Sachschaden an dem VW kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 10:15

    POL-LB: Gerlingen: Unbekannter beschädigt mehrere Pkw - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Täter im Ahornweg in Gerlingen, als er zwischen Donnerstag (08.01.2026), 19.00 Uhr und Sonntag (11.01.2026), 12.45 Uhr mindestens fünf geparkte Pkw beschädigte. Die Fahrzeuge der Hersteller VW, Audi, Seat und Opel wiesen alle Kratzer im Lack auf. Zeugen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren