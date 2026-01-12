Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Unbekannter beschädigt mehrere Pkw - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Täter im Ahornweg in Gerlingen, als er zwischen Donnerstag (08.01.2026), 19.00 Uhr und Sonntag (11.01.2026), 12.45 Uhr mindestens fünf geparkte Pkw beschädigte. Die Fahrzeuge der Hersteller VW, Audi, Seat und Opel wiesen alle Kratzer im Lack auf.

Zeugen sowie etwaige weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ditzingen in Verbindung zu setzen.

