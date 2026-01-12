PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Verkehrsbeeinträchtigungen durch Bauernproteste am 12.01.2026 möglich

Ludwigsburg (ots)

Am heutigen Montag (12.01.2026) findet ab 09:00 Uhr im Rahmen der Bauernproteste ein Aufzug mit Traktoren statt. Die Demonstrationsteilnehmenden starten bei Vaihingen an der Enz (Pulverdingen) und fahren mit ihren Traktoren über die Bundesstraßen 10 und 27 nach Stuttgart, wo ab etwa 12:30 Uhr eine Abschlusskundgebung in der Stadtmitte (Bereich Kernerstraße) geplant ist. Die Veranstalter rechnen mit 50 bis 70 Traktoren auf der Strecke.

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg wird entlang der betroffenen Strecken verkehrspolizeiliche Maßnahmen durchführen. Verkehrsbehinderungen werden aber möglicherweise nicht ausbleiben. Allen Verkehrsteilnehmenden wird daher empfohlen, im genannten Zeitraum ausreichend Zeit einzuplanen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

