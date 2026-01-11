Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1050

Weil im Schönbuch - Unfall mit Linienbus fordert eine verletzte Person

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Samstag-Morgen (10.01.2026) ereignete sich gegen 08:10 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem Linienbus, welcher auf der K1050 in Richtung Waldenbuch unterwegs war. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei witterungsbedingter Glätte kam der 42-jährige Fahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der dortigen Leitplanke und wurde anschließend nach links abgewiesen. Hierbei überfuhr er die Gegenfahrbahn, geriet mit dem Bus in den Grünstreifen, überfuhr dort einen Baum sowie ein angrenzendes Feld und gelangte anschließend zurück auf die Fahrbahn. Dort kollidierte er ein zweites Mal mit der rechten Leitplanke und kam letztendlich quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer des Linienbusses wurde leicht verletzt im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich glücklicherweise keine weiteren Personen im Bus. Neben der Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst, die Straßenmeisterei und mehrere Streifenwagen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg im Einsatz. Der Gesamtsachschaden ist bislang nicht genau bezifferbar, wird aber auf ca. 84.000 Euro geschätzt. Der Linienbus war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Straße war für die Unfallaufnahme und anschließenden Reinigungsarbeiten bis ca. 14 Uhr gesperrt.

