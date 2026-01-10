PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar
Neckargröningen: Zigarettenautomat gesprengt

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag, kurz nach 22:00 Uhr, konnten zwei männliche Jugendliche dabei beobachtet werden, wie sie im Gewerbegebiet Schießtal einen Zigarettenautomaten aufgesprengt hatten. Anschließend entwendeten sie die Tabakwaren, sowie das im Automaten befindliche Bargeld und flüchteten in Richtung der angrenzenden Felder. Durch die Wucht der Explosion wurde der Zigarettenautomat vollständig zerstört. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, konnten die Täter unerkannt entkommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

