POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2601017

Ratingen / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Ratingen ---

Wie bereits in einer eigenen Pressemitteilungen zu aktuellen Schnee- und Glatteisunfällen im Kreis Mettmann berichtet (siehe unsere Pressemitteilung mit der ots-Nummer 260115 unter folgendem Link https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6190903) kam es am Montagnachmittag, 5. Januar 2026, zudem zu einer Verkehrsunfallflucht im Stadtteil Eggerscheidt.

Der 32-jährige Fahrer eines lediglich mit Sommerreifen ausgestatteten Cupra Formentor befuhr bei starkem Schneefall die Straße Am Schwarzebruch, als er von einem unbekannten Auto überholt wurde. Der 32-Jährige verlor die Kontrolle über sein Auto und verunfallte. Hierbei wurde er leicht verletzt.

Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit in unbekannte Richtung ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Montagabend, 29. Dezember 2025, kam es auf der Richrather Straße in Höhe der Kreuzung Winkelsweg zu einem Auffahrunfall. Gegen 20:40 Uhr musste der 31-jährige Fahrer eines Skoda Fabia verkehrsbedingt an einer roten Ampel an der Kreuzung halten. Der Fahrer eines BMW 3er Reihe fuhr auf das Heck des Skoda auf. Hierbei wurden beide Autos beschädigt und sowohl der 31-jährige Langenfelder als auch sein 30-jährige Beifahrer wurden leicht verletzt.

Der Fahrer des BMW entfernte sich noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei von der Unfallörtlichkeit über den Winkelsweg in Richtung Schneiderstraße. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung der Einsatzkräfte konnte der flüchtige BMW-Fahrer im Umfeld nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei leitete Ermittlungen an der Halteranschrift ein und bittet um Hinweise.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

