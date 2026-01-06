POL-ME: Autos zerkratzt und Reifen zerstochen - Polizei sucht Hinweise - 2601016

Polizei Mettmann

Velbert / Ratingen (ots)

In zwei Städten des Kreises kam es in den vergangenen Tagen zu Vandalismus an geparkten Autos.

In der Nacht auf Montag, 5. Januar 2026, zerkratzten unbekannte Täterinnen oder Täter in Velbert gleich acht Autos in einer Straße.

Zwischen 20:20 Uhr am Sonntag, 4. Januar 2026, und 8:30 Uhr am Montag, 5. Januar 2025, wurden in der Wichernstraße auf Höhe der Hausnummern 2 bis 4 ein MG 4, zwei VW Polo, ein Toyota Aygo, ein Mazda 2, ein Hyundai i10, ein Mercedes CLA sowie ein Land Rover Discovery jeweils an der rechten Fahrzeugseite großflächig durch Kratzer beschädigt. Ein aufmerksamer Besitzer eines der betroffenen Autos entdeckte die Schäden und alarmierte die Polizei. Der Gesamtschaden liegt geschätzt im fünfstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und fragt: Wer hat im genannten Zeitraum in der Wichernstraße Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise bitte unter 02051 946-6110 an die Polizei Velbert.

Bereits zwischen Dienstag, 30. Dezember 2025, 21 Uhr, und Mittwoch, 31. Dezember 2025, 18 Uhr, waren in Ratingen unbekannte Täterinnen oder Täter unterwegs, die an zwei Autos jeweils einen Vorderreifen zerstachen. Betroffen waren in der Schleiferstraße auf Höhe der Hausnummern 27 und 29 ein Volkswagen Caravelle sowie ein Mercedes Vito. Auch hier bemerkte einer der Fahrzeugbesitzer die Schäden an beiden Autos und informierte die Polizei.

Diese ermittelt und fragt: Wer hat im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Hinweise geben? Diese nimmt die Polizei Ratingen unter 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell