POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2601014

Velbert (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Zwischen Sonntag, 4. Januar 2026, 11:45 Uhr, und Montag, 5. Januar 2026, 7:30 Uhr, drangen Unbekannte in Velbert durch eine aufgehebelte Tür in die Gemeinschaftsgrundschule Bergische Straße ein. Im Innern des Gebäudes brachen sie mehrere, verschlossene Räume auf, durchsuchten diese und entwendeten einen Tresor mit einem geringen Bargeldbetrag. Die Kriminalpolizei ermittelt und leitete ein entsprechendes Verfahren ein.

Ebenfalls in der Nacht auf Montag brachen unbekannte Täterinnen oder Täter in die Lagerhalle eines Unternehmens in der Röttgenstraße ein. Sie verschafften sich zwischen Sonntag, 4. Januar, 12 Uhr, und Montag, 5. Januar 2026, 7 Uhr, gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendeten Arbeitsgeräte und Werkzeuge. Die Höhe des Schadens liegt im fünfstelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Einbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

