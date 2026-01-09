Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Einbruch in Autohaus

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben in der Nacht zum Freitag (09.01.2026) in Asperg ihr Unwesen. Die Unbekannten begaben sich mutmaßlich gegen 02 Uhr auf das Gelände eines Autohauses in der Zeissstraße, wo sie ein Fenster einschlugen und sich Zutritt in einen Verkaufsraum verschafften. Dort nahmen sie zunächst mehrere rote Kennzeichen sowie Fahrzeugschlüssel an sich. Vermutlich, da sie aufgeschreckt wurden, ergriffen sie die Flucht und ließen das Diebesgut zurück.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, eventuell auch im Bereich der unmittelbar an das Autohausgelände angrenzenden Bundesautobahn 81, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 150017-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Asperg zu melden.

