PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: drei Fahrzeuge aus Tiefgarage gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Gleich drei Fahrzeuge entwendeten noch unbekannte Täter zwischen Dienstag (23.12.2025) und Donnerstag (08.01.2025) aus einer Tiefgarage in der Füllerstraße in Gerlingen. Die drei Fahrzeuge, ein Sportwagen und ein SUV der Marke Porsche sowie ein SUV vom Fabrikat Audi, standen allesamt in einem Tiefgargenkomplex geparkt. Alle Fahrzeuge waren mit Keyless-Go ausgestattet, der Gesamtwert der Fahrzeuge liegt im mittleren sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 09:38

    POL-LB: Murr: Einbruch in Einfamilienhaus

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter trieben am Donnerstag (08.01.2026) zwischen 17.00 Uhr und 19.30 Uhr in Murr ihr Unwesen. Die Unbekannten hebelten eine Terrassentür eines Wohnhauses in der Heerstraße auf, drangen so in das Innere ein und machten sich auf die Suche nach Wertgegenständen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge dürfte unter anderem Schmuck entwendet worden sein. Die Höhe des entstandenen ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 09:12

    POL-LB: Marbach am Neckar: Unfallflucht in Parkhaus

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (07.01.2026) zwischen 13.30 Uhr und 13.45 Uhr einen in einem Parkhaus in der Grabenstraße in Marbach am Neckar abgestellten Renault. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 08:53

    POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Holzgerlingen: zwei Tatverdächtige befinden sich nach versuchtem Betrug in Untersuchungshaft

    Ludwigsburg (ots) - Wegen des Verdachts des versuchten banden- und gewerbsmäßigen Betrugs sitzen ein 30 Jahre alter Mann und eine 43-jährige Frau seit Samstag, 3. Januar 2026 in Untersuchungshaft. Beiden wird vorgeworfen, in Holzgerlingen an einem Betrugsfall im Phänomenbereich "falsche Bankmitarbeiter" ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren