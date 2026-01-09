Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: drei Fahrzeuge aus Tiefgarage gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Gleich drei Fahrzeuge entwendeten noch unbekannte Täter zwischen Dienstag (23.12.2025) und Donnerstag (08.01.2025) aus einer Tiefgarage in der Füllerstraße in Gerlingen. Die drei Fahrzeuge, ein Sportwagen und ein SUV der Marke Porsche sowie ein SUV vom Fabrikat Audi, standen allesamt in einem Tiefgargenkomplex geparkt. Alle Fahrzeuge waren mit Keyless-Go ausgestattet, der Gesamtwert der Fahrzeuge liegt im mittleren sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell