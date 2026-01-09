Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Holzgerlingen: zwei Tatverdächtige befinden sich nach versuchtem Betrug in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Wegen des Verdachts des versuchten banden- und gewerbsmäßigen Betrugs sitzen ein 30 Jahre alter Mann und eine 43-jährige Frau seit Samstag, 3. Januar 2026 in Untersuchungshaft. Beiden wird vorgeworfen, in Holzgerlingen an einem Betrugsfall im Phänomenbereich "falsche Bankmitarbeiter" beteiligt gewesen zu sein.

Eine 84 Jahre alte Frau aus Holzgerlingen soll am Vormittag des 2. Januar 2026 einen Telefonanruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters erhalten haben. Dieser habe dem Opfer glaubhaft gemacht, dass eine irreguläre Abbuchung einer vierstelligen Summe von ihrem Konto bevorstünde. Der Anrufer habe im Verlauf des Gesprächs einen Mitarbeiter des örtlichen Bankinstituts angekündigt, der die EC-Karte der 84-Jährigen überprüfen müsse, und sei durch geschickte Gesprächsführung auch an die PIN dieser EC-Karte gelangt.

Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Ludwigsburg nahmen den 30-jährigen Tatverdächtigen letztlich vorläufig fest, nachdem er gemäß den bisherigen Erkenntnissen die EC-Karte bei der 84-Jährigen abgeholt hatte und gerade im Begriff war, zu der 43 Jahre alten Komplizin in einen PKW zu steigen, der unweit der Wohnanschrift des Opfers gestanden habe. Auch die Komplizin wurde hierauf vorläufig festgenommen. Die Tatverdächtigen und auch das Fahrzeug wurden im Anschluss durchsucht. Gegenstände, die als Beweismaterial dienen könnten, wie beispielsweise die EC-Karte, wurden beschlagnahmt.

Die beiden schweizerischen Staatsangehörigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Folgetag einem Haftrichter beim Amtsgericht Böblingen vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle gegen die beiden Tatverdächtigen, setzte diese in Vollzug und wies die 43 Jahre alte Frau und den 30-jährigen Mann in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten ein. Die Ermittlungen dauern an.

