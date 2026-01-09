PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Holzgerlingen: zwei Tatverdächtige befinden sich nach versuchtem Betrug in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Wegen des Verdachts des versuchten banden- und gewerbsmäßigen Betrugs sitzen ein 30 Jahre alter Mann und eine 43-jährige Frau seit Samstag, 3. Januar 2026 in Untersuchungshaft. Beiden wird vorgeworfen, in Holzgerlingen an einem Betrugsfall im Phänomenbereich "falsche Bankmitarbeiter" beteiligt gewesen zu sein.

Eine 84 Jahre alte Frau aus Holzgerlingen soll am Vormittag des 2. Januar 2026 einen Telefonanruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters erhalten haben. Dieser habe dem Opfer glaubhaft gemacht, dass eine irreguläre Abbuchung einer vierstelligen Summe von ihrem Konto bevorstünde. Der Anrufer habe im Verlauf des Gesprächs einen Mitarbeiter des örtlichen Bankinstituts angekündigt, der die EC-Karte der 84-Jährigen überprüfen müsse, und sei durch geschickte Gesprächsführung auch an die PIN dieser EC-Karte gelangt.

Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Ludwigsburg nahmen den 30-jährigen Tatverdächtigen letztlich vorläufig fest, nachdem er gemäß den bisherigen Erkenntnissen die EC-Karte bei der 84-Jährigen abgeholt hatte und gerade im Begriff war, zu der 43 Jahre alten Komplizin in einen PKW zu steigen, der unweit der Wohnanschrift des Opfers gestanden habe. Auch die Komplizin wurde hierauf vorläufig festgenommen. Die Tatverdächtigen und auch das Fahrzeug wurden im Anschluss durchsucht. Gegenstände, die als Beweismaterial dienen könnten, wie beispielsweise die EC-Karte, wurden beschlagnahmt.

Die beiden schweizerischen Staatsangehörigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Folgetag einem Haftrichter beim Amtsgericht Böblingen vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle gegen die beiden Tatverdächtigen, setzte diese in Vollzug und wies die 43 Jahre alte Frau und den 30-jährigen Mann in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten ein. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 14:32

    POL-LB: Besigheim: Zwei Frauen in Streit geraten - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Der Polizeiposten Besigheim sucht Zeugen einer handgreiflichen Auseinandersetzung, die sich am Mittwoch (07.01.2026) gegen 14.00 Uhr in der Marienstraße in Besigheim ereignete. Eine 49 Jahre alte Audi-Lenkerin soll zunächst mit dem Fahrverhalten einer 38-jährigen Hyundai-Lenkerin nicht einverstanden gewesen sein und deshalb gehupt haben. In der Marienstraße stoppten die beiden schließlich im ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 11:26

    POL-LB: Sindelfingen: Verkehrsunfall in der Willy-Brandt-Allee

    Ludwigsburg (ots) - Eine 37-jährige Autofahrerin war am Mittwoch (07.01.2025) gegen 12:20 Uhr mit ihrer gleichaltrigen Beifahrerin in Sindelfingen auf der Willy-Brandt-Allee in Richtung Kreisverkehr unterwegs. Mutmaßlich infolge eines medizinischen Notfalls verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihren Mercedes. Dies erkannte ihre Beifahrerin, die das Lenkrad ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 11:25

    POL-LB: Holzgerlingen: Rund 20.000 Euro Sachschaden nach Brand in Firma

    Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch (07.01.2025) gegen 20:50 Uhr rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Tübinger Straße nach Holzgerlingen aus, nachdem in einer Firma ein Brand gemeldet wurde. Zunächst führten zwei 27- und 28-jährige Männer in einem Arbeitsraum Schweißarbeiten durch. Durch den hierbei entstandenen Funkenflug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren