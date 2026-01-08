PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Verkehrsunfall in der Willy-Brandt-Allee

Ludwigsburg (ots)

Eine 37-jährige Autofahrerin war am Mittwoch (07.01.2025) gegen 12:20 Uhr mit ihrer gleichaltrigen Beifahrerin in Sindelfingen auf der Willy-Brandt-Allee in Richtung Kreisverkehr unterwegs. Mutmaßlich infolge eines medizinischen Notfalls verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihren Mercedes. Dies erkannte ihre Beifahrerin, die das Lenkrad übernahm und mit der Hand das Bremspedal betätigte. Hierbei kam das Fahrzeug jedoch nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Leitpfosten. Im Einmündungsbereich zur Konrad-Adenauer-Straße kam das Fahrzeug schlussendlich zum Stehen. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um die 37-jährige Fahrerin, diese wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
