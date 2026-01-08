PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Rund 20.000 Euro Sachschaden nach Brand in Firma

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (07.01.2025) gegen 20:50 Uhr rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Tübinger Straße nach Holzgerlingen aus, nachdem in einer Firma ein Brand gemeldet wurde. Zunächst führten zwei 27- und 28-jährige Männer in einem Arbeitsraum Schweißarbeiten durch. Durch den hierbei entstandenen Funkenflug entzündeten sich mutmaßlich Lackreste in einer Abzugsanlage der Firma, die daraufhin zu brennen begannen. Ein erster Löschversuch der beiden Männer mit einem Feuerlöscher scheiterte. Die alarmierten Wehrkräfte konnten daraufhin den Brand löschen. Durch das Feuer wurde die Abzugsanlage stark beschädigt, der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

