Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen-Unterjettingen: Unbekannte brechen in drei Kindergärten ein

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich in der Nach zum Mittwoch (07.01.2026) schlugen noch unbekannte Täter in der Albstraße und im Heubergring in Unterjettingen zu und brachen in zwei Kindergärten und eine Kindertagesstätte ein. Indem sie Fenster und Türen aufhebelten, konnten sie in die drei Gebäude vordringen. Während sie in der Albstraße vermutlich keine Beute machten, stahlen sie einen dreistelligen Bargeldbetrag aus dem Kindergarten und eine EC-Karte aus der Kindertagesstätte im Heubergring. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bislang noch nicht konkret fest, wurde aber auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07032 95491-0 oder per E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Gäu zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

