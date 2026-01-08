PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden: Unfall mit rund 15.000 Euro Sachschaden in der Altinger Straße

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich weil er seine Geschwindigkeit nicht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst hat, war ein 29-Jähriger am Mittwoch (07.01.2026) gegen 13.25 Uhr in der Altinger Straße in Gäufelden in einen Unfall verwickelt. Der Smart-Lenker befuhr die Altinger Straße aus Richtung der Landesstraße 1184 kommend und kam auf Höhe der Herrenberger Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte er mit einem BMW, der auf einem Privatparkplatz gestanden hatte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW gegen eine Hauswand und die angrenzende Bepflanzung geschoben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg

