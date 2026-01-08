Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: 4.000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen 12.20 Uhr und 15.10 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (07.01.2026) mutmaßlich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand der Straße In Karlsgärten in Kornwestheim geparkten Ford. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Das Polizeirevier Kornwestheim bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

