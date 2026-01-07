PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81
Stuttgart: Zeugen nach Unfallflucht auf der Autobahn gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag (05.01.2026) gegen 17.50 Uhr auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Feuerbach und Stuttgart-Zuffenhausen ereignete.

Eine 82 Jahre alte Renault-Lenkerin war auf dem rechten von vier Fahrstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs, als sie aufgrund einer Reifenpanne stoppen musste. Ein dahinterfahrender 34 Jahre alter VW-Polo-Fahrer erkennt das stehende Fahrzeug, möchte nach links ausweichen, muss dann aber zurücklenken, da sich dort ein noch unbekannter BMW-Lenker nähert. Während der 34-Jährige seinen Pkw stoppt, gelingt es einem dahinterfahrenden 70 Jahre alten VW-Golf-Lenker nicht mehr, rechtzeitig anzuhalten und er kollidiert mit dem Polo.

Der BMW-Fahrer touchierte unterdessen den Außenspiegel des Renault und stoppte sein Fahrzeug vor diesem auf dem rechten Fahrstreifen. Kurz darauf setzte der Unbekannte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich weiter um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der BMW soll eine Stuttgarter Zulassung (S-) gehabt haben.

An den beide VW sowie an dem Renault entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 11.000 Euro.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg die Tel. 0711 6869-0 sowie die E-Mail-Adresse stuttgart-vaihingen.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

