POL-ESW: Pressebericht 17.12.2025 -2

Regenfallrohr beschädigt

Eine 20-jährige aus Berkatal hat am Dienstag um 11.05 Uhr einen Schaden von 200 Euro verursacht. Die Frau befuhr mit einem Postzustellerfahrzeug die Straße "Auf dem Herrengraben" in Bad Sooden-Allendorf und geriet beim Parken aus Unachtsamkeit gegen das Vordach eines Tiefgaragenabgangs, wodurch ein Regenfallrohr und das Fahrzeug selbst leicht beschädigt wurden.

Sachbeschädigung; Polizei sucht Zeugen

In der Straße "Am Plan" in Bad Sooden-Allendorf haben Unbekannte die Fensterscheibe zu einem Büroraum eines Mehrfamilienhauses eingeworfen. Der Schaden wurde der Polizei am Mittwoch um 09.29 Uhr gemeldet und wird mit 200 Euro angegeben. Hinweise unter 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Mauer beschädigt und weggefahren

Gegen einen 24-Jährigen aus Hessisch Lichtenau laufen aktuell Ermittlungen wegen Unfallflucht. Der 24-Jährige soll am Mittwoch gegen 08.47 Uhr beim Rangieren in der Rommeröder Straße gegen eine Grundstücksmauer gefahren sein und diese beschädigt haben. Durch Hinweise gelangten die Beamten aus Hessisch Lichtenau zu dem Verursacher und leiteten Ermittlungen ein. Der Unfallschaden ist noch nicht beziffert.

Sachbeschädigung an Kfz; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben zwischen Dienstag 18.00 Uhr und Mittwoch 09.45 Uhr einen schwarzen VW Polo mutwillig am linken Außenspiegel beschädigt. Der Wagen stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz des Edeka-Getränkemarktes in der Landgrafenstraße in Hessisch Lichtenau geparkt. Der Schaden liegt bei 200 Euro. Hinweise unter 05602/9393-0.

