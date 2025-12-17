PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 17.12.2025 -2-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Regenfallrohr beschädigt

Eine 20-jährige aus Berkatal hat am Dienstag um 11.05 Uhr einen Schaden von 200 Euro verursacht. Die Frau befuhr mit einem Postzustellerfahrzeug die Straße "Auf dem Herrengraben" in Bad Sooden-Allendorf und geriet beim Parken aus Unachtsamkeit gegen das Vordach eines Tiefgaragenabgangs, wodurch ein Regenfallrohr und das Fahrzeug selbst leicht beschädigt wurden.

Sachbeschädigung; Polizei sucht Zeugen

In der Straße "Am Plan" in Bad Sooden-Allendorf haben Unbekannte die Fensterscheibe zu einem Büroraum eines Mehrfamilienhauses eingeworfen. Der Schaden wurde der Polizei am Mittwoch um 09.29 Uhr gemeldet und wird mit 200 Euro angegeben. Hinweise unter 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Mauer beschädigt und weggefahren

Gegen einen 24-Jährigen aus Hessisch Lichtenau laufen aktuell Ermittlungen wegen Unfallflucht. Der 24-Jährige soll am Mittwoch gegen 08.47 Uhr beim Rangieren in der Rommeröder Straße gegen eine Grundstücksmauer gefahren sein und diese beschädigt haben. Durch Hinweise gelangten die Beamten aus Hessisch Lichtenau zu dem Verursacher und leiteten Ermittlungen ein. Der Unfallschaden ist noch nicht beziffert.

Sachbeschädigung an Kfz; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben zwischen Dienstag 18.00 Uhr und Mittwoch 09.45 Uhr einen schwarzen VW Polo mutwillig am linken Außenspiegel beschädigt. Der Wagen stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz des Edeka-Getränkemarktes in der Landgrafenstraße in Hessisch Lichtenau geparkt. Der Schaden liegt bei 200 Euro. Hinweise unter 05602/9393-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37269 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 11:33

    POL-ESW: Pressebericht vom 17.12.25

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Unfall beim Einfahren Um 15:00 Uhr fuhr gestern Nachmittag eine 49-Jährige aus Wanfried von einem Grundstück auf die Straße "Auf dem Bache" in Wanfried ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem dort fahrenden Pkw, der von einer 52-Jährigen aus Wanfried gefahren wurde. Der Pkw der 49-Jährigen war nicht mehr fahrbereit (Achsbruch) und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 15:09

    POL-ESW: Pressebericht vom 16.12.25 (2)

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Versuchter Einbruch In der vergangenen Nacht versuchten unbekannte Einbrecher in ein Sanitätshaus in der Straße "Hessenring" in Eschwege einzubrechen. Der oder die Täter verschafften sich zunächst über ein Fenster Zutritt in das Gebäude. Im Gebäude gelang es jedoch nicht eine Zwischentür aufzuhebeln, so dass man den Einbruch an dieser Stelle abbrach. Die Spurensicherung am Tatort ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 10:17

    POL-ESW: Pressebericht vom 16.12.25

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege geparkte Autos angefahren Um 16:25 Uhr beabsichtigte gestern Nachmittag ein 35-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf in der Straße "Wolfsgrube" in Bad Sooden-Allendorf vom Fahrbahnrand loszufahren. Beim Umschalten von "P" auf "D" des Automatikgetriebes beobachtete der 35-Jährige - nach seinen Angaben - ein Flackern der Kontrollleuchten. Daraufhin beschleunigte das Auto und fuhr gegen einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren