PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Unfallflucht in der Römerstraße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die am Montag (05.01.2026) gegen 19:20 Uhr einen Unfall in der Römerstraße in Eltingen beobachtet haben. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker stand zunächst mit seinem noch unbekannten blauen Kleinwagen auf dem Gehweg der Römerstraße in Fahrtrichtung eines Einkaufszentrums. Mutmaßlich ohne auf den fließenden Verkehr zu achten fuhr der Unbekannte auf die Fahrbahn. Hierbei übersah er vermutlich einen heranfahrenden 19-jährigen Roller-Fahrer. Um eine Kollision zu verhindern, lenkte der der 19-Jährige sein Leichtkraftrad in einer schnellen Lenkbewegung nach links, stürzte infolgedessen aber von seinem Zweirad zu Boden. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht, durch den Sturz erlitt der Zweiradlenker jedoch leichte Verletzungen. An seinem Roller entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Nach dem Verkehrsunfall flüchtet der unbekannte Kleinwagenlenker unerlaubt vom Unfallort.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 14:01

    POL-LB: Weissach-Flacht: sechs Wohnwagen aufgebrochen und Gasflaschen gestohlen

    Ludwigsburg (ots) - Zwischen Samstag, 20.12.2025, und Montag, 05.01.2026, wurden im Flachter Gewerbegebiet in der Straße "Im Bühl" die Deichselboxen von insgesamt sechs Wohnwagen durch bislang unbekannte Täter aufgebrochen. Die Diebe hatten es vermutlich auf die enthaltenen Gasflaschen abgesehen. Wie viele Gasflaschen sie genau erbeuten konnten, steht derzeit noch ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 13:26

    POL-LB: Leonberg: 5.000 Euro Schaden nach Unfallflucht

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Montag (05.01.2026) zwischen 7.10 Uhr und 10.30 Uhr einen im Bereich eines Seniorenheimes in der Böblinger Straße in Leonberg geparkten Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 10:40

    POL-LB: Markgröningen: Zigarettenautomat gesprengt

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter sprengten am Sonntag (04.01.2026) gegen 05.10 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Industriestraße im Markgröninger Ortsteil Unterriexingen. Mutmaßlich stahlen die Unbekannten sowohl Bargeld als auch Zigaretten aus dem Automaten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte sich auf mindestens 2.000 Euro belaufen. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren