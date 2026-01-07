Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Unfallflucht in der Römerstraße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die am Montag (05.01.2026) gegen 19:20 Uhr einen Unfall in der Römerstraße in Eltingen beobachtet haben. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker stand zunächst mit seinem noch unbekannten blauen Kleinwagen auf dem Gehweg der Römerstraße in Fahrtrichtung eines Einkaufszentrums. Mutmaßlich ohne auf den fließenden Verkehr zu achten fuhr der Unbekannte auf die Fahrbahn. Hierbei übersah er vermutlich einen heranfahrenden 19-jährigen Roller-Fahrer. Um eine Kollision zu verhindern, lenkte der der 19-Jährige sein Leichtkraftrad in einer schnellen Lenkbewegung nach links, stürzte infolgedessen aber von seinem Zweirad zu Boden. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht, durch den Sturz erlitt der Zweiradlenker jedoch leichte Verletzungen. An seinem Roller entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Nach dem Verkehrsunfall flüchtet der unbekannte Kleinwagenlenker unerlaubt vom Unfallort.

