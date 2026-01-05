POL-LB: Leonberg: 5.000 Euro Schaden nach Unfallflucht
Ludwigsburg (ots)
Mutmaßlich beim Rangieren streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Montag (05.01.2026) zwischen 7.10 Uhr und 10.30 Uhr einen im Bereich eines Seniorenheimes in der Böblinger Straße in Leonberg geparkten Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell