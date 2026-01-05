Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht - Mercedes beschädigt zurückgelassen

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht das Polizeirevier Böblingen, nachdem es am Freitag (02.01.2026) zwischen 17.15 Uhr und 18.15 Uhr in der Schönaicher Straße in Böblingen zu einer Unfallflucht gekommen ist. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Ausparken eine Mercedes A-Klasse, die auf einem Parkplatz eines Gewerbegebäudes Ecke Rosensteinstraße abgestellt war. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

