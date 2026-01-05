PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemmrigheim: Fensterscheibe in Schule eingeworfen

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro hinterließen noch unbekannte Täter zwischen Donnerstag (01.01.2026) und Freitag (02.01.2026) in Gemmrigheim. Die Unbekannten warfen einen Stein gegen eine Fensterscheibe einer Schule in der Bergstraße, die daraufhin zu Bruch ging.

Unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sachdienliche Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

