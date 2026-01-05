PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Unfall auf der L 1106 fordert mehrere Verletzte - KORREKTUR

Ludwigsburg (ots)

KORREKTUR der Meldung von 9.38 Uhr: Das Mobiltelefon des 23 Jahre alten VW-Lenkers wurde beschlagnahmt, nicht das der Mercedes-Lenkerin. Wir bitten, dieses Versehen zu entschuldigen.

Vier verletzte Personen sowie ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 45.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag (04.01.2025), gegen 22.35 Uhr auf der Landesstraße 1106 (L 1106)ereignete.

Ein 23 Jahre alter VW-Lenker fuhr von Freudental kommend in Richtung Bönnigheim, als er aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenspur geriet. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes einer 23-Jährigen.

Während der VW-Fahrer schwer verletzt wurde, erlitten die 23-Jährige sowie zwei weitere Insassen im Mercedes im Alter von 52 und 59 Jahren leichte Verletzungen. Alle Beteiligten wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Da der Verdacht besteht, dass der 23 Jahre alte VW-Fahrer durch sein Mobiltelefon abgelenkt gewesen sein könnte, wurde dieses beschlagnahmt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

