PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg
B27: Zeugen nach Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend befuhr der 63-jährige Fahrer eines Mercedes gegen 19:15 Uhr die B27 in Richtung Bietigheim-Bissingen. Auf Höhe der Auffahrt der A81 in Fahrtrichtung Stuttgart ordnete sich der Mercedes-Lenker auf den rechten der zwei Linksabbiegerfahrstreifen ein, um im weiteren Verlauf auf die Autobahn aufzufahren. Hierbei kam es dann zur Kollision mit einer aus Richtung Bietigheim-Bissingen kommenden Renault-Fahrerin, welche ihrerseits den mittleren Fahrstreifen der Geradeausspur in Richtung Stadtmitte befuhr. Beim Zusammenstoß wurde die 47-jährige Lenkerin des Renault leicht verletzt, sie musste jedoch nicht durch den Rettungsdienst versorgt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 21.000 EUR. Da bislang nicht geklärt werden konnte, ob der Mercedesfahrer oder die Fahrerin des Renault bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren ist, werden Zeugen gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg unter der Rufnummer 07141 185353 oder per E-Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.01.2026 – 06:26

    POL-LB: Herrenberg: Rotlicht-Unfall am Reinhold-Schick-Platz, Polizei sucht Zeugen

    Ludwigsburg (ots) - Am Freitag gegen 15:45 Uhr kam es in Herrenberg an der Kreuzung am Reinhold-Schick-Platz zu einem Verkehrsunfall, zu welchem die Polizei Zeugen sucht. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 69 Jahre alter Lenker eines Pkw Subaru die Nagolder Straße (B296) in Fahrtrichtung Tübingen. Zur selben ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 05:40

    POL-LB: Einbruch in Freiberg am Neckar

    Ludwigsburg (ots) - Am Freitag zwischen 18:40 Uhr und 19:15 Uhr hebelte ein unbekannter Täter die Terrassentür einer Doppelhaushälfte im Freiberger Ortsteil Geisingen auf und gelangte so ins Gebäudeinnere. Dort wurde aus einer Kommode im Schlafzimmer Schmuck entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie der Wert des Diebesgutes konnte bislang noch nicht genau beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 22:43

    POL-LB: Herrenberg-Mönchberg: PKW kollidiert mit Hauswand und zwei weiteren Fahrzeugen

    Ludwigsburg (ots) - Am 02.01.2026 um 12:35 Uhr befand sich die 39-jährige Ford-Lenkerin in der Brühlstraße in Herrenberg und wollte in ihre Hofeinfahrt fahren. Die Fahrerin verlor jedoch aufgrund unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren PKW und fuhr zunächst über die Grundstücksbegrenzung gegen eine Hauswand und wurde anschließend auf einen öffentlichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren