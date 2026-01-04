Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg

B27: Zeugen nach Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend befuhr der 63-jährige Fahrer eines Mercedes gegen 19:15 Uhr die B27 in Richtung Bietigheim-Bissingen. Auf Höhe der Auffahrt der A81 in Fahrtrichtung Stuttgart ordnete sich der Mercedes-Lenker auf den rechten der zwei Linksabbiegerfahrstreifen ein, um im weiteren Verlauf auf die Autobahn aufzufahren. Hierbei kam es dann zur Kollision mit einer aus Richtung Bietigheim-Bissingen kommenden Renault-Fahrerin, welche ihrerseits den mittleren Fahrstreifen der Geradeausspur in Richtung Stadtmitte befuhr. Beim Zusammenstoß wurde die 47-jährige Lenkerin des Renault leicht verletzt, sie musste jedoch nicht durch den Rettungsdienst versorgt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 21.000 EUR. Da bislang nicht geklärt werden konnte, ob der Mercedesfahrer oder die Fahrerin des Renault bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren ist, werden Zeugen gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg unter der Rufnummer 07141 185353 oder per E-Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell