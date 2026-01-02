PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Mönchberg: PKW kollidiert mit Hauswand und zwei weiteren Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

Am 02.01.2026 um 12:35 Uhr befand sich die 39-jährige Ford-Lenkerin in der Brühlstraße in Herrenberg und wollte in ihre Hofeinfahrt fahren. Die Fahrerin verlor jedoch aufgrund unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren PKW und fuhr zunächst über die Grundstücksbegrenzung gegen eine Hauswand und wurde anschließend auf einen öffentlichen Parkplatz neben dem Haus abgeleitet. Dort kollidierte sie mit einem anderen PKW. Durch die Kollision mit der Hauswand wurde ein externer Tank am Gebäude beschädigt und auf ein drittes Fahrzeug geschoben. Die Fahrerin wurde durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit und vor Ort durch einen Rettungswagen aufgrund leichter Verletzungen ärztlich versorgt. Es entstand ein Sachschaden von circa 23.000EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

