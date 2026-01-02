Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen/Tamm: Beteiligter flüchtet nach Unfall mit Verletzten - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (01.01.2026) gegen 14.20 Uhr zwischen Bietigheim-Bissingen und Tamm ereignete.

Ein 27 Jahre alter Opel-Lenker fuhr auf der Kreisstraße 1671 auf dem rechten der beiden Fahrstreifen in Richtung Bissingen. Hinter ihm fuhr ein 41 Jahre alter Mercedes-Lenker. Nach der Einmündung zur Bietigheimer Straße geht die K1671 in die Landesstraße 1110 über und wird einspurig. Dort wechselt ein noch unbekannter Fahrer eines Seat mit Ludwigsburger Zulassung (LB-) unvermittelt vom linken auf den rechten Fahrstreifen, sodass der 27-Jährige eine Vollbremsung machen musste, um eine Kollision mit dem Seat zu verhindern. Dem 41-jährigen Mercedes-Lenker gelang es nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen und er kollidierte mit dem Opel. Während die 40 Jahre alte Beifahrerin sowie zwei Kinder in dem Mercedes leicht verletzt vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurden, setzte der Seat-Lenker seine Fahrt in Richtung Bissingen fort.

Sowohl der Opel als auch der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 38.000 Euro belaufen.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegen.

