Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg/B27: Verkehrsunfall zwischen Rettungswagen und Pkw

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 71.000 Euro entstand in der Silvesternacht bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 27 zwischen Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen.

Eine Rettungswagenbesatzung fuhr am Donnerstag (01.01.2026) gegen 01.10 Uhr im Zuge einer Einsatzfahrt mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn in Richtung Bietigheim-Bissingen. An der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord der Bundesautobahn 81 in Richtung Stuttgart, wollte der 43 Jahre alte Lenker des Rettungswagens bei Rot nach links abbiegen. Ein aus Bietigheim-Bissingen auf der B 27 entgegenkommender 42-jähriger Mercedes-Lenker übersah den abbiegenden Rettungswagen mutmaßlich und kollidierte mit diesem. Dabei wurde der Mercedes nach rechts abgewiesen, prallte gegen eine Leitplanke und blieb schließlich entgegen der Fahrtrichtung stehen.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

