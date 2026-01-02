Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar

Vaihingen an der Enz

Bietigheim-Bissingen: Einbrüche an Silvester und Neujahr

Ludwigsburg (ots)

Auch an Silvester und Neujahr waren im Landkreis Ludwigsburg noch unbekannte Einbrecher unterwegs, die es auf das Hab und Gut anderer abgesehen hatten.

In gleich drei Fällen waren dabei Objekte in Marbach am Neckar das Ziel der Unbekannten. So verschafften sie sich im Laufe des Silvesterabends gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus im Fichtenweg, wo sie sämtliche Räume durchsuchten und mit Bargeld, Schmuck und Elektrogeräten im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entkamen. Am Neujahrsmorgen wurde gegen 06:15 Uhr ein Einbruch in das Gebäude einer Tankstelle in der Schillerstraße gemeldet. Unbekannte drangen hier in den Verkaufsraum ein und versuchten, eine Kasse zu öffnen. Nachdem dies nicht gelang, flüchteten sie ohne Beute aus dem Objekt. Gegen 11 Uhr wurde ein Einbruch in eine Bäckerei am Bahnhof Marbach am Neckar entdeckt. Unbekannte hatten die Eingangstür gewaltsam geöffnet und aus einer Kasse mehrere hundert Euro Bargeld entwendet. Ob ein Zusammenhang zu dem Einbruch in die Bäckerei besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Marbach am Neckar hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de.

Ebenfalls am Neujahrsmorgen gegen 05:30 Uhr nahmen Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Neuen Bahnhofstraße in Vaihingen an der Enz ins Visier. Diesen sprengten sie mutmaßlich mit Pyrotechnik auf, entwendeten das darin enthaltene Bargeld sowie sämtliche Zigarettenschachteln und entkamen unerkannt. Die Höhe des Sachschadens oder der Wert des Diebesguts sind bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz ermittelt (07042 941-0, vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de).

Zwischen dem 30.12.2025, 17:30 Uhr und dem 01.01.2026, 09:00 Uhr schlugen Unbekannte das Fenster einer Gartenhütte auf einem Gartengrundstück in der Jahnstraße in Bietigheim-Bissingen ein und richteten dabei Sachschaden von rund 200 Euro an. Aus der Gartenhütte entwendeten sie nach bisherigen Erkenntnissen lediglich Gartengräte von geringem Wert (Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de).

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell