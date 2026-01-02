Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Bilanz der Silvesternacht in den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Wie bereits im Vorjahr stellte sich das polizeiliche Einsatzgeschehen in der Silvesternacht insgesamt betrachtet eher unauffällig dar. Zwischen dem 31.12.2025, 18:00 Uhr und dem 01.01.2026, 08:00 Uhr verzeichnete das Polizeipräsidium Ludwigsburg im ganzen Zuständigkeitsbereich etwa 300 Einsätze, von denen mit 140 Einsätzen knapp die Hälfte Bezug zu Silvester hatten (zum Vergleich: Beim Jahreswechsel 2025 auf 2025 waren es rund 130 Einsätze mit Bezug zur Silvesternacht).

Überwiegend mussten die Einsatzkräfte im genannten Zeitraum wegen Ruhestörungen, Streitigkeiten sowie kleineren Bränden und Sachbeschädigungen ausrücken. Dabei war nicht immer eindeutig nachvollziehbar, ob Brände vorsätzlich oder fahrlässig verursacht wurden. So wurden beispielsweise mehrfach Brände von Hecken, Zäunen oder auf Balkonen registriert, die zwar auf Pyrotechnik zurückzuführen sind, jedoch auch fahrlässig entstanden sein könnten. Dem gegenüber gerieten allerdings flächendeckend zahlreiche Mülltonnen, Mülleimer sowie Briefkästen in Brand oder wurden mutmaßlich mit Feuerwerkskörpern "gesprengt", so dass hier von vorsätzlichen Taten auszugehen ist. Der dabei entstandene Sachschaden dürfte insgesamt nicht unerheblich sein, eine genaue Schadenssumme liegt derzeit nicht vor.

Vereinzelt wurden bei Personenkontrollen Schreckschusswaffen festgestellt, die ohne kleinen Waffenschein und somit unerlaubt mitgeführt wurden. Ebenfalls wurden teilweise Feuerwerkskörper der erlaubnispflichtigen Kategorie F4 beschlagnahmt, da entsprechende Genehmigungen nicht vorlagen. In diesen Fällen werden Anzeigen gegen das Waffen- bzw. Sprengstoffgesetzt erstattet.

Während es im Landkreis Böblingen überwiegend eher bei kleineren Vorkommnissen blieb, waren im Landkreis Ludwigsburg einige gravierendere Fälle zu verzeichnen.

Bereits am Silvesterabend gegen 22:00 Uhr geriet beispielsweise ein Mercedes in Brand, der in der Hospitalstraße in Ludwigsburg geparkt war. Ursächlich war mutmaßlich ein Feuerwerkskörper, der durch ein geöffnetes Fenster ins Innere des Pkw gelangte. Die Feuerwehr löschte den Fahrzeugbrand, der Mercedes wurde anschließend abgeschleppt.

Kurz vor 01:00 Uhr kam es aus noch ungeklärter Ursache zum Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Johannes-Daur-Straße in Korntal-Münchingen. Entgegen der ersten Pressemitteilung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6188269) konnten vier Personen ihre Wohnungen aufgrund des Brandes nicht verlassen und wurden von der Feuerwehr über eine Drehleiter gerettet. Insgesamt 14 Personen wurden vom Rettungsdienst medizinisch untersucht. Vier der Personen waren leicht verletzt, konnten nach ambulanter Versorgung allerdings wieder entlassen werden. Der Verdacht, dass auch drei Angehörige der Feuerwehr verletzt worden sein könnten, bestätigte sich im Endeffekt glücklicherweise nicht.

Rund eine halbe Stunde später rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zum Brand auf der Dachterrasse eines Mehrfamilienhauses im Washingtonring in Remseck am Neckar-Pattonville aus. Mutmaßlich durch dort gezündetes Feuerwerk gerieten Gartenmöbel und Holzdielen in Brand und wurden von der Feuerwehr gelöscht. Die Flammen griffen nicht auf das Gebäude über, der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Gegen 02:20 Uhr wurde ein Brand in einem unbewohnten Gebäude in der Hospitalstraße in Ludwigsburg gemeldet, den die Feuerwehr erfolgreich löschen und dadurch verhindern konnte, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergriffen. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist nicht auszuschließen, dass der Brand durch einen Feuerwerkskörper verursacht worden sein könnte. Da das Gebäude leer stand, wurden keine Personen verletzt oder gefährdet. Der Sachschaden dürfte sich auf rund 50.000 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell