Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Neun Verletzte Personen nach Brand in Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

An Neujahr, gegen 00:50 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Johannes-Daur-Straße in Korntal zu einem Brand innerhalb eines Gebäudes. Nach derzeitigem Kenntnisstand brach das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich des Flurs im dritten Obergeschoss aus, ehe es durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden konnte. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten das Gebäude eigenständig verlassen und wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Insgesamt wurden neun Personen leicht verletzt, davon sechs Bewohner des Mehrfamilienhauses und drei Angehörige der Feuerwehr. Mehrere Wohnungen sind durch den Brand nicht mehr bewohnbar, die Bewohner kamen bei Angehörigen unter. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird auf etwa 200.000,00 Euro geschätzt. Die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst und die Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

