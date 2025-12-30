Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Unfall auf der L 1182 fordert drei leicht verletzte Personen

Ludwigsburg (ots)

Drei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag (29.12.2025) gegen 10.25 Uhr auf der Landesstraße 1182 zwischen Merklingen und Weil der Stadt ereignete. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne geriet ein 59 Jahre alter VW Tiguan-Fahrer, der in Richtung Weil der Stadt unterwegs war, auf die Gegenspur. Dort prallte er mit einem VW Passat zusammen, in dem ein 50 Jahre alter Fahrer und ein achtjähriger Mitfahrer saßen. Alle drei Personen wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten war die L 1182 bis kurz nach 12.00 Uhr gesperrt.

