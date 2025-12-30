Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unfallflucht auf Baumarktparkplatz

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht das Polizeirevier Kornwestheim nachdem es am Montag (29.12.2025) zwischen 11.20 Uhr und 12.00 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Leibnizstraße in Kornwestheim kam. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen das Heck eines Mazda und machte sich anschließend davon. Am Mazda entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.

