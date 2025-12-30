PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Einbruch in Schule

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag (23.12.2025), 14.00 Uhr und Montag (29.12.2025), 08.00 Uhr hebelten noch unbekannte Täter ein Fenster eines Schulgebäudes Auf dem Kies in Besigheim auf. Durch das Fenster gelangten die Unbekannten in die Schule und versuchte dort, eine Tür aufzuhebeln, um Zugang zum gesamten Gebäude zu erlangen. Da dieser Versuch misslang, verließen die Täter die Schule mutmaßlich wieder über das zuvor aufgehebelte Fenster, ohne etwas zu stehlen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Besigheim unter der Tel. 07143 40508-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

