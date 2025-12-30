PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Einbruch in Schule und Kindertagesstätte

Ludwigsburg (ots)

Zwischen dem Freitag (26.12.2025) 10.00 Uhr und Montag (29.12.2025) 10.30 Uhr trieben noch unbekannte Einbrecher in der Schulstraße und im Pestalozziweg in Waldenbuch ihr Unwesen. Wie am Montagvormittag entdeckt wurde, dürften sich die Täter zunächst Zugang in das Innere einer Schule in der Schulstraße verschafft haben. Hierzu zertrümmerten sie ein Oberlicht, über das sie in das Lehrerzimmer einstiegen. Dies durchsuchten sie, zerschlugen anschließend ein weiteres Oberlicht und konnte so das Rektorat erreichen, das sie durchwühlten. Um auch in das Sekretariat vordringen zu können, brachen die Unbekannten letztlich auch noch eine Verbindungstür auf und durchsuchten dieses ebenfalls. Während der Aufnahme dieses Einbruchs stellte die eingesetzte Streifenwagenbesatzung eine zweite Tat im Pestalozziweg fest. Vermutlich dieselben Täter hatten eine Scheibe der Kindertagesstätte eingeschlagen und diese ebenfalls durchsucht. Aus einer Kasse entwendeten sie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Ob sie auch aus der Schule etwas entwendeten, steht derzeit noch nicht fest. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07157 52699-0 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de an den Polizeiposten Waldenbuch zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 09:27

    POL-LB: Besigheim: Einbruch in Schule

    Ludwigsburg (ots) - Zwischen Dienstag (23.12.2025), 14.00 Uhr und Montag (29.12.2025), 08.00 Uhr hebelten noch unbekannte Täter ein Fenster eines Schulgebäudes Auf dem Kies in Besigheim auf. Durch das Fenster gelangten die Unbekannten in die Schule und versuchte dort, eine Tür aufzuhebeln, um Zugang zum gesamten Gebäude zu erlangen. Da dieser Versuch misslang, verließen die Täter die Schule mutmaßlich wieder über ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 14:11

    POL-LB: Freiberg am Neckar-Beihingen: Einbruch in Wohnhaus

    Ludwigsburg (ots) - Noch Zeugen sucht der Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141 64378-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, nach einem Einbruch in der Johannesstraße in Beihingen zwischen Donnerstag (25.12.2025) und Sonntag (28.12.2025). Ein noch unbekannter Einbrecher hatte sich Zugang in das Wohnhaus verschafft, indem er eine Terrassentür ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 13:46

    POL-LB: Ludwigsburg: Altkleidercontainer brennt zum zweiten Mal

    Ludwigsburg (ots) - Am Samstagabend (27.12.2025) brannte kurz nach 20.00 Uhr ein Altkleidercontainer in der Daimlerstraße, Ecke Römerhügelweg in Ludwigsburg. Um das Feuer löschen zu können, musste die Feuerwehr den Container aufbrechen. Der Inhalt sowie der Container wurden durch die Flammen beschädigt. Bereits zwei Wochen zuvor, ebenfalls am Samstag ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren