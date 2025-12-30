Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Einbruch in Schule und Kindertagesstätte

Ludwigsburg (ots)

Zwischen dem Freitag (26.12.2025) 10.00 Uhr und Montag (29.12.2025) 10.30 Uhr trieben noch unbekannte Einbrecher in der Schulstraße und im Pestalozziweg in Waldenbuch ihr Unwesen. Wie am Montagvormittag entdeckt wurde, dürften sich die Täter zunächst Zugang in das Innere einer Schule in der Schulstraße verschafft haben. Hierzu zertrümmerten sie ein Oberlicht, über das sie in das Lehrerzimmer einstiegen. Dies durchsuchten sie, zerschlugen anschließend ein weiteres Oberlicht und konnte so das Rektorat erreichen, das sie durchwühlten. Um auch in das Sekretariat vordringen zu können, brachen die Unbekannten letztlich auch noch eine Verbindungstür auf und durchsuchten dieses ebenfalls. Während der Aufnahme dieses Einbruchs stellte die eingesetzte Streifenwagenbesatzung eine zweite Tat im Pestalozziweg fest. Vermutlich dieselben Täter hatten eine Scheibe der Kindertagesstätte eingeschlagen und diese ebenfalls durchsucht. Aus einer Kasse entwendeten sie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Ob sie auch aus der Schule etwas entwendeten, steht derzeit noch nicht fest. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07157 52699-0 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de an den Polizeiposten Waldenbuch zu wenden.

