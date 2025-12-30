Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim/Erdmannhausen: Einbrüche in Einfamilienhäuser

Ludwigsburg (ots)

Sowohl in Bönnigheim als auch in Erdmannhausen trieben Einbrecher am Montag (29.12.2025) ihr Unwesen.

Auf ein Haus zwischen Schloßstraße und Telemannstraße hatten es die noch unbekannten Täter in Bönnigheim abgesehen. Sie hebelten zwischen 15.15 Uhr und 18.30 Uhr zunächst eine Terrassentür im Erdgeschoss auf und stahlen anschließend Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

Zwischen 17.15 Uhr und 20.15 Uhr brachen die Unbekannten in ein Wohnhaus am Rande von Erdmannhausen, östlich der Straße An der Lache ein. Sie durchwühlten Räume und Mobiliar. Noch ist nicht klar, ob die Einbrecher etwas stahlen.

In beiden Fällen kann der entstandene Sachschaden noch nicht genau beziffert werden.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg die Tel. 0800 1100225 sowie die E-Mail-Adresse hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zur Verfügung.

