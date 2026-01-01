PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg - Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Ludwigsburg (ots)

In den frühen Abendstunden des 31.12.2025 verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gegen 19:00 Uhr über ein Kellerfenster widerrechtlich Zutritt in ein Wohnhaus in der Königstraße in Asperg. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte dies und rief daraufhin die Polizei. Bis zum Eintreffen der Polizeikräfte konnten die beiden Täter jedoch unerkannt flüchten, wobei sie auf ihrer Flucht mehrere zuvor entwendete Gegenstände verloren. Im Wohnhaus wurden mehrere durchwühlte Zimmer festgestellt. Der Wert des Diebesguts ist bislang nicht bezifferbar, der durch den Einbruch entstandene Sachschaden am Kellerfenster beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugen, die im entsprechenden Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder verdächtige Personen festgestellt haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim (Tel.: 07154 13130) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 10:17

    POL-LB: Weil der Stadt: Unfall auf der L 1182 fordert drei leicht verletzte Personen

    Ludwigsburg (ots) - Drei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag (29.12.2025) gegen 10.25 Uhr auf der Landesstraße 1182 zwischen Merklingen und Weil der Stadt ereignete. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne geriet ein 59 Jahre alter VW Tiguan-Fahrer, der in Richtung Weil der ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 10:12

    POL-LB: Bönnigheim/Erdmannhausen: Einbrüche in Einfamilienhäuser

    Ludwigsburg (ots) - Sowohl in Bönnigheim als auch in Erdmannhausen trieben Einbrecher am Montag (29.12.2025) ihr Unwesen. Auf ein Haus zwischen Schloßstraße und Telemannstraße hatten es die noch unbekannten Täter in Bönnigheim abgesehen. Sie hebelten zwischen 15.15 Uhr und 18.30 Uhr zunächst eine Terrassentür im Erdgeschoss auf und stahlen anschließend Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Zwischen 17.15 Uhr ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 09:55

    POL-LB: Kornwestheim: Unfallflucht auf Baumarktparkplatz

    Ludwigsburg (ots) - Noch Zeugen sucht das Polizeirevier Kornwestheim nachdem es am Montag (29.12.2025) zwischen 11.20 Uhr und 12.00 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Leibnizstraße in Kornwestheim kam. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen das Heck eines Mazda und machte sich anschließend davon. Am Mazda entstand ein Sachschaden in Höhe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren