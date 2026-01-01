Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg - Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Ludwigsburg (ots)

In den frühen Abendstunden des 31.12.2025 verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gegen 19:00 Uhr über ein Kellerfenster widerrechtlich Zutritt in ein Wohnhaus in der Königstraße in Asperg. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte dies und rief daraufhin die Polizei. Bis zum Eintreffen der Polizeikräfte konnten die beiden Täter jedoch unerkannt flüchten, wobei sie auf ihrer Flucht mehrere zuvor entwendete Gegenstände verloren. Im Wohnhaus wurden mehrere durchwühlte Zimmer festgestellt. Der Wert des Diebesguts ist bislang nicht bezifferbar, der durch den Einbruch entstandene Sachschaden am Kellerfenster beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugen, die im entsprechenden Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder verdächtige Personen festgestellt haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim (Tel.: 07154 13130) in Verbindung zu setzen.

