Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Komplettreifen aus Tiefgarage gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Acht Komplettreifen mit Felgen im Wert von insgesamt etwa 10.000 Euro entwendeten noch unbekannte Täter zwischen Mittwoch (31.12.2025), 18.30 Uhr und Donnerstag (01.01.2026), 16:00 Uhr in Böblingen. Die Unbekannten begaben sich unberechtigt in eine Tiefgarage in der Goethestraße, wo sie ein Gitter aufdrückten und die Reifen stahlen.

Das Polizeirevier Böblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de um sachdienliche Zeugenhinweise.

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

