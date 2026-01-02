Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg/Kornwestheim: Stadion und Sporthalle verwüstet - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Sowohl in Ludwigsburg als auch in Kornwestheim hinterließen noch unbekannte Täter in der Silvesternacht erhebliche Sachschäden in Sportanlagen.

In Kornwestheim brachen Unbekannte in eine Sporthalle in der Theodor-Heuss-Straße ein. Dort warfen sie die Scheiben mehrerer Türen und Fenster ein. Mutmaßlich wurden zudem in der Halle Silvesterraketen gezündet, wodurch der Hallenboden in Mitleidenschaft gezogen wurde. Neben mehreren Sportgeräten zerstörten die Täter auch Waschbecken in den Toiletten. Einige der Sportgeräte konnten außerhalb der Halle auf dem Gelände um die Halle herum aufgefunden werden. Vorläufigen Schätzungen zufolge dürfte sich der entstandene Sachschaden auf etwa 15.000 Euro belaufen.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.

In Ludwigsburg begaben sich ebenfalls noch unbekannte Personen unberechtigt auf ein Stadiongelände in der Berghäuser Straße. Die Unbekannten zündeten dort ebenfalls Silvesterraketen und zerstörten mehrere Fensterscheiben der Tribüne. Der Sachschaden wird auf etwa 8.500 Euro geschätzt.

Für Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Ludwigsburg die Tel. 07141 18-5353 sowie die E-Mail-Adresse ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

