POL-LB: Waldenbuch: Einbruch in Kindergarten

Noch unbekannte Täter trieben zwischen Dienstag (23.12.2025), 15.00 Uhr und Donnerstag (01.01.2026), 14:45 Uhr in Waldenbuch ihr Unwesen.

Die Unbekannten warfen eine Fensterscheibe eines Kindergartens im Tilsiter Weg ein, um so in das Gebäude zu gelangen. Im Inneren durchwühlten die Täter mehrere Schränke und entwendeten den bisherigen Erkenntnissen zufolge etwa 150 Euro Bargeld- Der Sachschaden dürfte sich auf rund 2.000 Euro belaufen.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Waldenbuch unter der Tel. 07157 52699-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

