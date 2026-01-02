Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1362

Herrenberg: Reisebus nach Ausweichmanöver stark beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall, der sich am heutigen Freitagmorgen (02.01.2026) gegen 07:00 Uhr in einem Waldgebiet auf der Landesstraße 1362 (L1362) bei Herrenberg ereignet hat. Ein 56-jähriger Busfahrer war dort mit einem Reisebus von Herrenberg in Fahrtrichtung Oberjettingen unterwegs. Zeitgleich setzte in entgegengesetzter Fahrtrichtung eine unbekannte Person am Steuer eines dunklen Pkw zum überholen eines Kleintransporters an, ohne auf den entgegenkommenden Reisebus zu achten. Um einen Frontalzusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern, wich der 56-Jährige nach rechts aus und lenkte den Reisebus in den Grünstreifen neben der Fahrbahn, wo er am Waldrand zum Stehen kam. Der Busfahrer blieb unverletzt, weitere Insassen befanden sich nicht im Bus. Zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw war es nicht gekommen. Die unbekannte Person in dem dunklen Kleinwagen sowie die Person am Steuer des Kleintransporters, der überholt worden war, setzten ihre Fahrt weiter in Richtung Herrenberg fort. Der Reisebus, bei dem es sich um einen Mannschaftsbus eines Stuttgarter American Football Clubs handelt, wurde schwer beschädigt, musste aufwändig geborgen und anschließend abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme und das Abschleppen des Busses musste die L1362 in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Gegen 12:00 Uhr waren die Arbeiten beendet und die Straße konnte wieder freigegeben werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hunderttausend Euro. Die Höhe des Flurschadens ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Herrenberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden. Insbesondere wird auch die Person am Steuer des überholten Kleintransporters gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

