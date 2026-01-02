Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B464

Magstadt: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Am 01.01.2026 kam es gegen 20:30 Uhr auf der Bundesstraße 464 (B464) bei Magstadt zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht, zu dem das Polizeirevier Sindelfingen Zeugen sucht. Eine unbekannte Person war dort mutmaßlich mit einem silbernen Kleinwagen mit Böblinger Zulassung (BB-) aus Renningen kommend in Fahrtrichtung Magstadt unterwegs. Auf Höhe der Bahnbrücke verließ die Person ihren Fahrstreifen aus unbekanntem Grund und lenkte ihren Pkw links am dortigen Fahrbahnteiler vorbei auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Dort musste ein entgegenkommender 42-jähriger VW-Fahrer eine Gefahrenbremsung einleiten und nach rechts in den Grünstreifen ausweichen, um einem Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zu verhindern. Ein hinter dem VW fahrender 24-Jähriger in seinem Ford leitete ebenfalls eine Vollbremsung ein und wich nach rechts aus, fuhr jedoch auf den vor ihm stehenden VW Sharan auf. Die unbekannte Person wechselte nach dem Verkehrsteiler wieder nach rechts auf den korrekten Fahrstreifen und fuhr weiter in Richtung Magstadt, ohne sich um den verursachten Verkehrsunfall zu kümmern. Zu einem Anstoß zwischen dem unbekannten Kleinwagen und dem VW Sharan kam es nicht. Der 42-jährige VW-Fahrer sowie der 24-jährige Lenker des Ford Focus blieben unverletzt. Die Sachschäden an ihren beiden Fahrzeugen belaufen sich auf rund 5.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen (Tel. 07031 697-0, sindelfingen.prev@polizei.bwl.de).

