Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Jugendliche sorgen in Silvesternacht für Aufruhr

Ludwigsburg (ots)

Eine Gruppe aus 20 bis 30 Jugendlichen sorgte in der Silvesternacht zwischen 21.15 Uhr und 2.50 Uhr im Sindelfinger Wohngebiet "Viehweide" für Aufruhr. Die Polizei wurde im Laufe der Nacht gleich mehrmals von Anwohnern alarmiert, als die Jugendlichen sich zwischen den Wohngebäuden in der Ernst-Barlach-Straße zusammenfanden. Dort schossen sie mit Feuerwerksraketen in Richtung unbeteiligter Personen und Einsatzkräfte der Polizei sowie gegen Hausfassaden. Verletzt wurde dabei den bisherigen Erkenntnissen niemand. Ob Beschädigungen entstanden, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Das Polizeirevier Sindelfingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die das Geschehen in der Nacht beobachten konnten oder Hinweise zu den Beteiligten geben können, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden. Auch Personen, die durch die Feuerwerkskörper gefährdet oder gar geschädigt wurden, werden gebeten, sich zu melden.

