POL-LB: Weil der Stadt-Hausen: Wohnungseinbruch im Kastanienweg

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch, 31.12.2025, 09:00 Uhr und Freitag, 02.01.2026, 09:00 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in ein Wohnhaus im Kastanienweg in Weil der Stadt-Hausen ein und durchsuchten die Wohnräume. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie möglicherweise erlangtes Diebesgut liegen bislang noch keine Angaben vor. Das Polizeirevier Leonberg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

