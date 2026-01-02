PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt-Hausen: Wohnungseinbruch im Kastanienweg

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch, 31.12.2025, 09:00 Uhr und Freitag, 02.01.2026, 09:00 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in ein Wohnhaus im Kastanienweg in Weil der Stadt-Hausen ein und durchsuchten die Wohnräume. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie möglicherweise erlangtes Diebesgut liegen bislang noch keine Angaben vor. Das Polizeirevier Leonberg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 16:18

    POL-LB: Sindelfingen: Jugendliche sorgen in Silvesternacht für Aufruhr

    Ludwigsburg (ots) - Eine Gruppe aus 20 bis 30 Jugendlichen sorgte in der Silvesternacht zwischen 21.15 Uhr und 2.50 Uhr im Sindelfinger Wohngebiet "Viehweide" für Aufruhr. Die Polizei wurde im Laufe der Nacht gleich mehrmals von Anwohnern alarmiert, als die Jugendlichen sich zwischen den Wohngebäuden in der Ernst-Barlach-Straße zusammenfanden. Dort schossen sie mit ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 15:10

    POL-LB: Ludwigsburg/B27: Verkehrsunfall zwischen Rettungswagen und Pkw

    Ludwigsburg (ots) - Ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 71.000 Euro entstand in der Silvesternacht bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 27 zwischen Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen. Eine Rettungswagenbesatzung fuhr am Donnerstag (01.01.2026) gegen 01.10 Uhr im Zuge einer Einsatzfahrt mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren