Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbruch in Freiberg am Neckar

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag zwischen 18:40 Uhr und 19:15 Uhr hebelte ein unbekannter Täter die Terrassentür einer Doppelhaushälfte im Freiberger Ortsteil Geisingen auf und gelangte so ins Gebäudeinnere. Dort wurde aus einer Kommode im Schlafzimmer Schmuck entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie der Wert des Diebesgutes konnte bislang noch nicht genau beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

