POL-LB: Einbruch in Freiberg am Neckar

Ludwigsburg (ots) - Am 02.01.2026 um 12:35 Uhr befand sich die 39-jährige Ford-Lenkerin in der Brühlstraße in Herrenberg und wollte in ihre Hofeinfahrt fahren. Die Fahrerin verlor jedoch aufgrund unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren PKW und fuhr zunächst über die Grundstücksbegrenzung gegen eine Hauswand und wurde anschließend auf einen öffentlichen ...

